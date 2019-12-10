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Нардепів пропонують карати забороною відвідувати засідання Ради за порушення етики

Новини » Політика     10.12.2019 - 17:32
Нардепів пропонують карати забороною відвідувати засідання Ради за порушення етики
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутата Ради можуть позбавити права відвідувати до 5 пленарних засідань

У Верховній раді України зареєстровано законопроект №2559 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії дискримінації та дотримання норм етики народними депутатами України", яким пропонується карати нардепів забороною відвідувати пленарні засідання за порушення етики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Ради.

Так, проектом передбачається заборонити парламентарям вживати висловлювання або вчиняти діяння (дії чи бездіяльність), які містять ознаки дискримінації. Зокрема, йдеться про заборону дискримінації з боку народного депутата під час здійснення ним своїх повноважень.

Пропонується встановити відповідальність за такі порушення у вигляді позбавлення нардепа права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань), у порядку, передбаченому статтею 51 Регламенту України.

Крім того, планується заборонити вживати висловлювання або вчиняти діяння (дії чи бездіяльність), які містять ознаки дискримінації, під час засідань комітетів парламенту.

Нагадаємо, минулого пленарного тижня у Раді сталася бійка між депутатами фракції "Слуга народу" Гео Леросом і Максимом Бужанським. Зазначалося, що Лерос у закритому чаті фракції висловився матом щодо депутата Ірини Верещук, а Бужанський вимагав вибачень.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України відмовилася призначати нового главу комітету парламенту з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва на заміну Богдану Яременку. Так, народний депутат опинився у центрі скандалу, коли під час засідання у Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували і оприлюднили журналісти.

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