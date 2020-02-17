Нардепів зобов'яжуть звітувати за кошти на відрядження

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК- Україна)

За словами Разумкова, регламентний комітет має урегулювати це питання

Комітет з питань регламенту має врегулювати питання щодо звітності народних депутатів за кошти, які витрачаються ними під час відряджень. Про це заявив голова Верховної ради України Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава Ради обурився тим, що станом на зараз ця норма досі не приведена до ладу.

"Звертаюсь до комітету з питань регламенту та до комітету з питань податкової та митної політики щодо компенсацій витрат народних депутатів за проїзд. Я не зовсім розумію, чому станом на сьогодні ми не можемо привести до ладу цю норму. Чому в будь-яких організаціях, коли у вас є відрядження, ви звітуєте за ті кошти, які вам у межах бюджету надаються для транспортних видатків", - заявив Разумков.

З його слів, депутати мають надавати чеки та квитанції за витрати на транспорт під час відряджень. Проте в регламенті немає відповідної норми для звітності депутата.

"Будь ласка, допрацюйте ці зміни, щоб не просто виділялись кошти, а ми могли пояснити, як вони витрачені. Якщо можна на наступному засіданні надати інформацію щодо цього питання", - сказав очільник парламенту.

Як писало РБК-Україна, Разумков озвучив умову для перегляду заробітних плат народних депутатів і чиновників. За його словами, на даний момент питання підвищення зарплат парламентаріям не стоїть на порядку денному.

"Покажемо ефективність - треба буде приходити до людей і говорити: ось такий показник нашої роботи, давайте переглядати заробітні плати. Сьогодні, я думаю, ще так поки питання не стоїть", - підкреслив спікер.

Нагадаємо також, нардепів оштрафували за прогули на майже 3 мільйони гривень за пропуски засідань ВР без поважних причин і неголосування за законопроекти в листопаді 2019 року.