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Нардепом замість Верещук стане Сергій Кострійчук, - СН

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 14:03
Нардепом замість Верещук стане Сергій Кострійчук, - СН Фото: Сергій Кострійчук (facebook.com/pidslukhano.vin)
Автор: Марія Кучерявець

До партії "Слуга народу" долучиться Сергій Кострійчук. Він стане народним депутатом замість Ірини Верещук, яку призначили на посаду міністра з питань реінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю фракції "Слуга народу" Юлію Палійчук.

"Після голосування про призначення Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фракції "Слуга Народу" приєднається 140-й номер виборчого списку партії Сергій Кострійчук", - написала Палійчук.

Що відомо про Сергія Кострійчука

Він є 140 номером виборчого списку “Слуги Народу”. На президентських і парламентських виборах координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році - член Вищої Ради партії, у 2021 - голова Контрольно-ревізійної комісії.

Нагадаємо, сьогодні міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України стала народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук. Її призначення підтримали 260 народних депутатів.

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