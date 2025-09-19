Нардепи закликали забезпечити фінансування пасажирських перевезень УЗ з держбюджету

За її словами, щоб забезпечити стабільність у компанії, державне фінансування має бути збільшене.

"Є велике питання із залізницею. У тому вигляді і за таких атак, яких зараз системно завдають росіяни, нам треба розуміти, як ми будемо покривати витрати на це відновлення. Чи за рахунок резервного фонду, чи за якоюсь окремою програмою? Ворог цього року націлився на залізничні вузли, вони роблять це абсолютно спрямовано і будуть далі по них бити. Треба обговорити, як бачать вирішення цього питання в УЗ", - зауважила Сірко.

Водночас, вона нагадала, що цьогоріч УЗ отримала з резервного фонду майже 12,5 млрд грн на покриття збитків у пасажирці - і цю практику важливо продовжити.

"Це питання ми обговорювали, і я чітко сказала: якщо хочете, щоб у майбутньому це питання вирішувалося планомірно, нам треба розуміти, які збитки в УЗ будуть на 2026 рік по пасажирці. Голосувати це питання в парламенті «сьогодні на завтра» не вийде. Але це потрібно робити - для того, щоб залізниця не зупинилася і співробітники з неї не повтікали", - наголосила нардепка.