UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад, – АМУ

Фото: нардепи закликали віцепрем'єра з відновлення зберегти 64% ПДФО в бюджетах громад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Народні депутати України з усіх фракцій і груп Верховної Ради підписали звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України –​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби щодо збереження реверсної дотації та 64% ПДФО в бюджетах громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Асоціації міст України.

Народні депутати України звернули увагу, що пункти 2.30 і 2.31 Бюджетних висновків до проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" передбачають відміну вилучення реверсної дотації та зарахування 64% ПДФО в місцеві бюджети, повідомляють в АМУ.

"Збереження реверсної дотації та 64 відсотків податку з доходів фізичних осіб в дохідній частині бюджетів громад необхідне для збереження спроможності муніципалітетів утримувати інфраструктуру, організовувати роботу «Пунктів Незламності»  та незалежне енергопостачання критичних обєктів, забезпечувати компенсацію різниці в тарифах тепло- та водопостачальним підприємствам з тим, щоб опалювальний сезон 2024/25 пройшов без підняття тарифів для населення", – зазначено у депутатському зверненні.

Народні депутати зазначають, що вилучення реверсної дотації з бюджетів громад було зупинене 28 лютого 2022 року для збереження стійкості й спроможності громад. У 2025 році реверсна дотація передбачена у 189 громад, більшість з яких – маленькі міста, селища та села.

Також у зверненні наголошується, що 64 відсотки податку з доходів фізичних осіб в місцевих бюджетах визначені Звітом Європейської Комісії як одна з підстав початку процедури приєднання України до Європейського Союзу.

Ці доходи місцевих бюджетів є критично необхідними для забезпечення мешканцям громад необхідних послуг, підкреслюють народні депутати, які підписали звернення.

"Асоціація міст України підтримує зазначену позицію народних депутатів України й обʼєднує зусилля місцевого самоврядування для збереження в бюджетах громад єдиного податку, 64% ПДФО та реверсної дотації", - йдеться у повідомленні АМУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ассоциация городов УкраиныВерховна рада