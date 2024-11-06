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Нардепы призвали вице-премьера по восстановлению сохранить 64% НДФЛ в бюджетах общин, – АГУ

Фото: нардепы призвали вице-премьера по восстановлению сохранить 64% НДФЛ в бюджетах общин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Народные депутаты Украины из всех фракций и групп Верховной Рады подписали обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития общин и территорий Алексею Кулебе о сохранении реверсной дотации и 64% НДФЛ в бюджетах общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Ассоциации городов Украины.

Народные депутаты обратили внимание, что пункты 2.30 и 2.31 Бюджетных выводов к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" предусматривают отмену изъятия реверсной дотации и зачисления 64% НДФЛ в местные бюджеты, сообщают в АГУ.

"Сохранение реверсной дотации и 64 процентов налога с доходов физических лиц в доходной части бюджетов громад необходимо для сохранения способности муниципалитетов поддерживать инфраструктуру, организовывать работу «Пунктов Несокрушимости» и независимое энергоснабжение критических объектов, обеспечивать компенсацию разницы в тарифах тепло- и водоснабжающим предприятиям с тем, чтобы отопительный сезон 2024/25 прошел без поднятия тарифов для населения", – говорится в депутатском обращении.

Народные депутаты отмечают, что изъятие реверсной дотации из бюджетов громад было остановлено 28 февраля 2022 для сохранения стойкости и состоятельности громад. В 2025 году реверсная дотация предусмотрена в 189 громадах, большинство из которых – маленькие города, поселки и села.

Также в обращении подчеркивается, что 64 процента налога с доходов физических лиц в местных бюджетах определены Отчетом Европейской Комиссии как одно из оснований начала процедуры присоединения Украины к Европейскому Союзу.

Эти доходы местных бюджетов критически необходимы для обеспечения жителям громад необходимых услуг, подчеркивают народные депутаты, подписавшие обращение.

"Ассоциация городов Украины поддерживает указанную позицию народных депутатов Украины и объединяет усилия местного самоуправления для сохранения в бюджетах громад единого налога, 64% НДФЛ и реверсной дотации", - говорится в сообщении АГУ.

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