Нардепи пропонують додати нові підстави для звільнення з військової служби

Зазначимо, що згідно із законодавством, військового, якого військово-лікарська комісія визнала непридатним чи обмежено придатним до служби, мають зарахувати в розпорядження командирів, які мають право на призначення на посади. Таких військових мають перевести на посади, на яких вони можуть виконувати обов'язки військової служби з урахуванням стану здоров'я, підготовки і досвіду служби.

При цьому перебування військового у розпорядженні триває до призначення на нову посаду або звільнення з військової служби.

Протягом максимум двох місяців після визнання непридатними до служби їм передбачені виплати в розмірі грошового забезпечення, яке вони отримували до зарахування в розпорядження.

Проте потім, якщо їх нікуди не перевели, вони отримують лише оклад за військовим званням та надбавки за вислугу років. Мова йде про мізерні суми, адже оклад за військовим званням становить від 440,5 гривень до 1762 гривень, а надбавка за вислугу років військовим - від 25 до 50 відсотків посадового окладу.

З огляду на це нардепи пропонують дозволити звільнення військових зі служби після двох місяців з дня зарахування у розпорядження командира у разі не призначення на інші посади. При цьому військовий може висловити бажання продовжувати військову службу.

У такому разі боєць зможе отримати передбачену законодавством вихідну допомогу та скористатися пільгами і державними програмами з підтримки працевлаштування.

Звільнення з військової служби

В українському законодавстві чітко прописані підстави, які дозволяють звільнення військових зі служби під час воєнного стану. Зокрема, військові можуть бути звільнені за віком чи станом здоров'я, певними сімейними обставинами, через обвинувальний вирок суду тощо.

У травні Рада дозволила звільняти з військової служби бійців, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.