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Нардепи "Батьківщини" передали захисникам дрони, РЕБи та засоби зв’язку

Середа 26 лютого 2025 13:22
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Нардепи "Батьківщини" передали захисникам дрони, РЕБи та засоби зв’язку Фото: нардепи "Батьківщини" передали захисникам дрони, РЕБита засоби зв’язку (ba.org.ua)
Автор: Сергій Новіков

Народні депутати партії "Батьківщина" поїхали до Харківської та Донецької областей, щоб передати захисникам найнеобхідніше обладнання й устаткування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Це вже майже 200 поїздка «батьківщинівців» на передову. Цю чергову поїздку народні депутати присвятили третій річниці повномасштабного вторгнення. Партійці передали захисникам і захисницям найнеобхідніше: дрони, РЕБи, засоби зв’язку та зарядні станції.

Лідерка партії Юлія Тимошенко подякувала команді за захист суверенітету не тільки у сесійній залі парламенту, а і за єднання довкола Збройних сил.

"Пишаюся, колеги! Лише так вистоїмо!", – переконана Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення центральний офіс партії "Батьківщина" з початку війни став волонтерським хабом, а команда Юлії Тимошенко постійно надає різнобічну підтримку та допомогу постраждалим внаслідок збройної агресії, медичним працівникам і воїнам на передовій.

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