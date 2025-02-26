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Нардепы "Батькивщины" передали защитникам дроны, РЭБы и средства связи

Среда 26 февраля 2025 13:22
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Нардепы "Батькивщины" передали защитникам дроны, РЭБы и средства связи Фото: нардепы "Батькивщины" передали защитникам дроны, РЭБита средства связи (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Народные депутаты партии "Батькивщина" поехали в Харьковскую и Донецкую области, чтобы передать защитникам самое необходимое оборудование и аппаратуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Это уже почти 200 поездка "батькивщиновцев" на передовую. Эту очередную поездку народные депутаты посвятили третьей годовщине полномасштабного вторжения. Партийцы передали защитникам и защитницам самое необходимое: дроны, РЭБы, средства связи и зарядные станции.

Лидер партии Юлия Тимошенко поблагодарила команду за защиту суверенитета не только в сессионном зале парламента, а и за единение вокруг Вооруженных сил.

"Горжусь, коллеги! Только так выстоим!", - убеждена Юлия Тимошенко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения центральный офис партии "Батькивщина" с начала войны стал волонтерским хабом, а команда Юлии Тимошенко постоянно оказывает разностороннюю поддержку и помощь пострадавшим в результате вооруженной агрессии, медицинским работникам и воинам на передовой.

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