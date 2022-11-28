Нардепи адвокуватимуть створення спецтрибуналу для Путіна в різних країнах світу

Як зазначає глава постійної делегації України в ПАРЄ нардеп Марія Мезенцева, ці люди наказали "про напад на Україну, який у міжнародному праві однозначно кваліфікується як акт агресії".

Політик нагадала, що повномасштабний напад РФ у лютому 2022 року - це не перший серйозний злочин керівника Кремля та його наближених.

"Війна проти України почалася у 2014-му році. До цього були і Молдова, і Чечня, і Грузія. Однак ми наполягаємо, щоб міжнародний трибунал сфокусувався саме на тих подіях, які відбулися в нашій державі після лютого. Що б не робили окупанти, ми бачимо, що план Путіна зазнав краху. Українці не здадуться, і цю зиму ми однозначно переживемо, а потім буде наша спільна перемога з тими державами, які нас підтримують", - зазначила вона.

За словами Мезенцевої, показово, що енергетичний шантаж Європи з боку РФ також не вдався.

"Європейський Союз зміг знизити свою залежність від РФ у газі з 47% до 7%, намагається диверсифікувати постачання та зробити максимальну заміну за енергоносіями вже зараз. Для цього виділяються кошти як на національному, так і наднаціональному, європейському рівні", - сказала нардеп.

Вона також додала, що останніми ракетними обстрілами РФ підтвердила свій статус держави-терориста, який наразі закріплений у кількох резолюціях.