Нардепа Юрченко взяли под арест, а курс доллара вырос до максимума с начала года: новости за 21 сентября

Коллаж РБК-Украина

Народному депутату Александру Юрченко избрали меру пресечения в виде ареста, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин назвал условия, при которых покинет делегацию, официальный курс доллара вырос до максимума с начала года. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 21 сентября, - в материале РБК-Украина

Нардепа Юрченко взяли под арест с правом залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста. Однако суд предоставил возможность освобождения под залог в размере 3,1 млн гривен.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В случае внесения залога, Юрченко обяжут являться по первому вызову, не отлучаться с места жительства без разрешения, сообщать об изменении места жительства.

Фокин назвал условия, при которых покинет ТКГ

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин рассказал, при каких условиях прекратит участие в ее работе. Он не исключает, что это может произойти через месяц. Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

По его словам, он может уйти из ТКГ не потому, что его "сейчас полощут в грязи". "Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - отметил Фокин.

Официальный курс доллара вырос до максимума с начала года

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом курс превысил уровень конца марта, когда доллар рос в условиях острой фазы коронакризиса.

Свежий рейтинг партий: за кого планируют голосовать украинцы

Если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и "Радикальная партия".

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. При этом отмечается, что пейтинг президентской партии упал почти до 20%.

Резко упадет температура и пойдут дожди: синоптики назвали дату сильного похолодания

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