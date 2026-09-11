Нардепа Юрченка засудили до 9 років в'язниці у справі про "плюшки"

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок народному депутату України. За вимагання та отримання хабаря його засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

ВАКС не уточнює, про якого саме нардепа йдеться, але, згідно з деталями справи, це Олександр Юрченко.

Рішення суду та покарання

Колегія суддів ВАКС визнала нардепа винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Суд призначив Юрченку остаточне покарання:

9 років позбавлення волі;

позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 3 роки;

конфіскація всього майна.

Водночас депутата звільнили від відбування покарання за ч. 2 ст. 369-2 КК України через закінчення строків давності.

До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді застави на суму понад 3 млн грн залишили без змін.

Вирок винесла колегія суддів у складі Оксани Олійник, Катерини Сікори та Віри Михайленко. Decision набере законної сили через 30 днів, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

Деталі справи про "плюшки"

У межах розслідування правоохоронці встановили, що нардеп у завуальованій формі через помічника (посередника) вимагав хабар.

Схема передбачала:

13 тисяч доларів США - за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами";

200 тисяч доларів США - для підкупу інших народних депутатів - членів профільного Комітету, щоб ті проголосували за подані поправки в інтересах іноземної компанії.

У серпні 2020 року правоохоронці зафіксували передачу першої частини коштів. Передачу другої частини зупинили через спецоперацію.