Нардепа Юрченка засудили до 9 років в'язниці у справі про "плюшки"
Вищий антикорупційний суд оголосив вирок народному депутату України. За вимагання та отримання хабаря його засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
ВАКС не уточнює, про якого саме нардепа йдеться, але, згідно з деталями справи, це Олександр Юрченко.
Рішення суду та покарання
Колегія суддів ВАКС визнала нардепа винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Суд призначив Юрченку остаточне покарання:
- 9 років позбавлення волі;
- позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на 3 роки;
- конфіскація всього майна.
Водночас депутата звільнили від відбування покарання за ч. 2 ст. 369-2 КК України через закінчення строків давності.
До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді застави на суму понад 3 млн грн залишили без змін.
Вирок винесла колегія суддів у складі Оксани Олійник, Катерини Сікори та Віри Михайленко. Decision набере законної сили через 30 днів, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.
Деталі справи про "плюшки"
У межах розслідування правоохоронці встановили, що нардеп у завуальованій формі через помічника (посередника) вимагав хабар.
Схема передбачала:
- 13 тисяч доларів США - за внесення пропозицій до законопроєкту "Про управління відходами";
- 200 тисяч доларів США - для підкупу інших народних депутатів - членів профільного Комітету, щоб ті проголосували за подані поправки в інтересах іноземної компанії.
У серпні 2020 року правоохоронці зафіксували передачу першої частини коштів. Передачу другої частини зупинили через спецоперацію.
Що відомо про справу Юрченка
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив 9 років позбавлення волі нардепу Олександру Юрченку у справі про вимагання та отримання хабаря.
Його також позбавили права обіймати певні посади на 3 роки та вирішили конфіскувати все майно.
Гучний корупційний скандал навколо депутата вибухнув ще восени 2020 року. Тоді НАБУ зафіксувало факт вимагання грошей через неофіційного помічника Юрченка за внесення правок до законопроєкту "Про управління відходами".
Пізніше, у вересні 2020 року, ВАКС заарештував Юрченка з правом внесення застави у розмірі 3,1 млн гривень.
Він став першим народним депутатом від фракції "Слуга народу", проти якого правоохоронці відкрили провадження та обрали запобіжний захід.
Детальніше про перебіг подій того часу та деталі затримання читайте у матеріалі РБК-Україна "Справа Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від "Слуги народу".
Окрім корупційної справи, нардеп бере участь у судових процесах щодо захисту ділової репутації.
Зокрема, Юрченко у суді довів недостовірність інформації, яка прозвучала на його адресу в ефірі телеканалу "Прямий".