Нардеп Юрченко у суді довів, що інформація проти нього на телеканалі "Прямий" була недостовірною

Народний депутат з групи "Відновлення України" Олександр Юрченко у суді довів, що інформація про нього, яка прозвучала в ефірі телеканалу "Прямий", є недостовірною і такою, що принижує честь та гідність.

"Я досить тривалий час намагався спростувати деякі моменти свого життя, які насправді були вигадані псевдо-блогерами, коментаторами, представниками ЗМІ. А потім зрозумів, що не варто витрачати свій час на публічне спростування брехні і звернувся до суду. І ось правда офіційно доведена у суді", - повідомив Юрченко.

Депутат зазначив, що оприлюднення недостовірних фактів щодо нього відбулося у листопаді 2020 року в ефірі телеканалу “Прямий”.

"Паном Ганапольським на ток-шоу було розповсюджено інформацію про те, що після крадіжки пива, яку я, на його думку, вчинив, я прийшов "інспектувати" Голосіївське управління поліції (і це в той час, коли я перебував майже місяць на стаціонарному лікуванні). Весь монолог ведучого переповнений яскраво забарвленими епітетами з тим, щоб у суспільній думці про мене склалося враження як про вкрай негативного персонажа. Після тривалого судового розгляду, рішенням Печерського районного суду м. Києва оприлюднену щодо мене каналом "Прямим" інформацію визнано НЕДОСТОВІРНОЮ та такою, що принижує честь та гідність", - заявив парламентар.

За його словами, судовим рішенням телеканал зобов’язано вжити заходів зі спростування такої інформації та компенсувати йому завдану моральну шкоду у розмірі 50 тис. грн, які політик планує одразу передати на потреби ЗСУ.

"Певно, канал відмовиться визнати свою неправоту та продовжить судову тяганину в апеляційній інстанції. Але ми ж всі знаємо кому належить цей канал і в інтересах кого він працює. Відношусь з величезною повагою до праці журналістів, закликаю Вас неухильно стояти на боці правди, а не йти хибним шляхом виконання політичних замовлень та створювати брехливий контент. Дякую людям, які вірили в мене, моїй команді, яка витримала це все, юристам, за їх професійність та наполегливість", - резюмував Юрченко.