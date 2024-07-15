ua en ru
Пн, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Нардеп от "Слуги народа" Задорожного задержали по подозрению во взяточничестве, - источники

Понедельник 15 июля 2024 19:25
UA EN RU
Нардеп от "Слуги народа" Задорожного задержали по подозрению во взяточничестве, - источники Фото: Николай Задорожний (facebook.com. mykola.zadorozhnij)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Действующему народному депутату Украины доложено о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области.

Об этом сообщила РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Задорожном.

По данным следствия, в марте 2024 года нардеп выразил просьбу председателю сельского совета в Сумской области предоставить неправомерную выгоду. Речь шла о непрепятствовании в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области.

Как выяснили в НАБУ, его "откат" составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать освоению выделенных средств. По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн.

В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливаются другие возможные участники схемы.

Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; Задорожного задержали по подозрению во взяточничестве, - источники
Напомним, в мае еще одному нардепу от "Слкги народа" Андрею Клочко было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ
NEWS
Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет
Аномальная жара. Выстоит ли энергетика Украины и как графики скажутся на платежках за свет
DAILY
Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тест на прочность. Удержат ли ВСУ фронт и что будет с войной до конца года