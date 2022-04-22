Нардепа Суркиса задержали на границе с Польшей. Пытался вывезти дорогие часы

"Суркис пытался выехать из Украины с 13 дорогими часами, которых нет в его декларации. Никуда с ними его, конечно, не пропустят. Заберут ли, пока неизвестно. В настоящее время он находится на пункте пропуска", - отметили источники.

В то же время в Государственной пограничной службе изданию отметили, что не могут разглашать персональные данные относительно лиц, пересекающих границу. А вопросы перемещения товаров не находятся в компетенции ведомства.