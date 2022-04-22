Нардепа Суркиса задержали на границе с Польшей. Пытался вывезти дорогие часы

На границе с Польшей задержали народного депутата Григория Суркиса. Он пытался вывезти незадекларированные дорогие часы.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.
"Суркис пытался выехать из Украины с 13 дорогими часами, которых нет в его декларации. Никуда с ними его, конечно, не пропустят. Заберут ли, пока неизвестно. В настоящее время он находится на пункте пропуска", - отметили источники.
В то же время в Государственной пограничной службе изданию отметили, что не могут разглашать персональные данные относительно лиц, пересекающих границу. А вопросы перемещения товаров не находятся в компетенции ведомства.
Напомним, в марте на украинских таможенников завели уголовное дело за то, что, по данным следствия, они могли способствовать братьям Суркисам незаконно вывезти крупную сумму денег.
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