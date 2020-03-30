СБУ назвала причины обысков в мэрии Запорожья

Фото: обыски в мэрии Запорожья (facebook.com/zmr.zp)

Чиновники продали коммунальные земли по заниженной цене

Обыски в мэрии Запорожья проводились из-за масштабных злоупотреблений с коммунальной землей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что СБУ разоблачила должностных лиц городского совета Запорожья на схемах с коммунальной землей, которые стоили местному бюджету более 50 млн гривен прибыли.

По версии следствия, чиновники передали участки в частную собственность по заниженным ценам. С нарушением действующего законодательства они привлекали к экспертной денежной оценке участков компании, которые не имели соответствующих специалистов и разрешений. Субъектов оценочной деятельности выбирали без тендеров.

"С 2016 года должностные лица вносили в отчеты об экспертной денежной оценке земельных участков недостоверные сведения об их рыночной стоимости. Затем земельные участки передавали в частную собственность по значительно заниженной цене. По предварительным выводам экспертов, вследствие этих сделок местный бюджет недополучил более 50 млн миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков в помещениях госучреждений и по адресам проживания фигурантов. Во время обысков изъяли документацию, которая стала основанием для незаконной перерегистрации участков, электронные носители информации, которые содержат важные сведения для досудебного расследования.

Фото: обыски в мэрии Запорожья (ssu.gov.ua)

Принимаются меры по возврату земельных участков, по решению суда наложен арест на 31 участок ориентировочной оценочной стоимостью более 200 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что обыски в мэрии Запорожья проходили в кабинете первого заместителя мэра Сергея Мешка.