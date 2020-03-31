Нардепа зі "Слуги народу" звинуватили в мільйонних замовлення на ремонт доріг у Миколаївській області

Фото: Ігор Негулевский (з відкритих джерел)

Компанія нардепа Негулевського виграла сім тендерів на 20 млн гривень

Компанія "Софія грант", яку пов'язують з народним депутатом з фракції "Слуга народу" Ігорем Негулевським, виграла сім тендерів на суму 20 млн гривень на ремонт доріг у Миколаївській області. Про це повідомляє "Обозреватель", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Ігор Негулевський є головою підкомітету з питань автомобільного транспорту комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

За даними журналістів, фірма "Софія Граніт", яка раніше займалася поставками щебеню, різкою і виготовленням декоративного каменю, а іноді ямковим ремонтом, останнім часом почала отримувати мільйонні замовлення на ремонти доріг. Однак, завершених будівельних робіт в області поки немає.

Видання нагадує, що під час передвиборної кампанії до парламенту Негулевський, як кандидат-мажоритарник по округу №130 в Миколаївській області, записав агітаційний відео-ролик, в якому розкритикував обласну адміністрацію за неякісний ремонт траси Баштанка - село Добре. Однак, як з'ясували журналісти, цю дорогу ремонтувала також фірма Негулевського, де до виборів він був гендиректором.

Як наголошується в розслідуванні, після обрання Негулевського в парламент компанія "Софія Граніт" стала одним з основних підрядників будівництва доріг у Миколаївській області.

"Очевидно, у парламентарія з'явилося досить додаткових важелів впливу, щоб у рідному регіоні тендери на ремонт доріг проходили так, як йому потрібно. Мажоритарнику досить легко побудувати прибутковий корупційний бізнес з місцевою владою", - зазначає видання.

Зокрема, держава виділяє гроші на округ. По-друге, при належній особистої активності можна ініціювати реалізацію того чи іншого інфраструктурного проекту у своєму окрузі, йдеться у розслідуванні.

"Крім того, депутат завжди може отримати вигоду, продавивши у верхах ту чи іншу схему... Дороги Миколаївській області після ремонту компанією Негулевського взагалі не змінилися на краще", - резюмує видання.

Нагадаємо, 30 березня Служба безпеки України прийшла з обшуками в мерію Запоріжжя. Причиною обшуків стали масштабні зловживання з комунальною землею.