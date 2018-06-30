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Интервью

Нардепа Пономарева госпитализировали с сердечным приступом

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 20:20
Фото: Александр Пономарев (wikipedia.org)
Фото: Александр Пономарев (wikipedia.org)

У депутата ВР в пятницу случился сердечный приступ

Депутат Верховной рады Украины Александр Пономарев был госпитализирован в тяжелом состоянии с сердечным приступом в Запорожский областной кардиологический диспансер. Об этом сообщает местное издание "061.ua", ссылаясь на информацию медиков.

Указано, что состояние здоровья нардепа ухудшилось 29 июня - у парламентария случился сердечный приступ. Отмечается, что с диагнозом "обширный инфаркт" Пономарева перевезли из Бердянска в Запорожье.

"Как сообщили 061 медики, на данный момент нардеп находится в областном кардиологическим диспансере", - отмечает издание.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас есть достаточно оснований считать, что нардеп из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев совершил уголовное преступление.

При этом Регламентный комитет ВР не поддержал представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Пономарева. Так, члены комитета признали представление на парламентария необоснованным.

Отметим, пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сообщала, что Пономарев в Верховной раде препятствовал работе журналистов интернет-издания "Цензор.НЕТ" и "Каменярі-інфо".

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Теги публикации: Запорожье, Верховная Рада, госпитализация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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