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Нардепа Пономарьова госпіталізували з серцевим нападом

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 20:20
Фото: Олександр Пономарьов (wikipedia.org)
Фото: Олександр Пономарьов (wikipedia.org)

У депутата ВР у п'ятницю стався серцевий напад

Депутат Верховної ради України Олександр Пономарьов був госпіталізований у важкому стані з серцевим нападом в Запорізький обласний кардіологічний диспансер. Про це повідомляє місцеве видання "061.ua", посилаючись на інформацію медиків.

Зазначено, що стан здоров'я нардепа погіршився 29 червня - у парламентаря стався серцевий напад. Відзначається, що з діагнозом "обширний інфаркт" Пономарьова перевезли з Бердянська у Запоріжжя.

"Як повідомили 061 медики, на даний момент нардеп перебуває в обласному кардіологічному диспансері", - зазначає видання.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що зараз є достатньо підстав вважати, що нардеп з депутатської групи "Воля народу" Олександр Пономарьов вчинив кримінальний злочин.

При цьому Регламентний комітет ВР не підтримав подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Пономарьова. Так, члени комітету визнали подання на парламентаря необгрунтованим.

Відзначимо, прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган повідомляла, що Пономарьов у Верховній раді перешкоджав роботі журналістів інтернет-видання "Цензор.НЕТ" і "Каменярі-інфо".

Усі пленарні засідання Ради у червні відвідали лише 38% депутатів, - КВУ Бойко, Вілкул, Тимошенко та Ляшко пропустили більше 50% голосувань Ради у червні
Теги публікації: Запоріжжя, Верховна Рада, госпитализация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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