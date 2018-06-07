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Луценко: есть достаточно оснований полагать, что Пономарев совершил уголовное правонарушение

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 15:27
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)
Фото: Юрий Луценко (пресс-служба Юрия Луценко)

Комитет ВР рассматривает представление Луценко на Пономарева

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сейчас есть достаточно оснований считать, что народный депутат из депутатской группы "Воля народа" Александр Пономарев совершил уголовное преступление. Об этом Луценко заявил в ходе заседания регламентного комитета парламента, на котором рассматривается соответствующее представление.

"Есть достаточно оснований считать, что Пономарев совершил уголовное правонарушение предусмотренное ч.1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), за которое установлено наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет. В связи с этим прошу рассмотреть данный вопрос и поддержать ходатайство о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Александра Пономарева", - заявил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 мая Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Пономарева. Как пояснила позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, Пономарев в Верховной раде препятствовал работе журналистов интернет-издания "Цензор.НЕТ" и "Каменярі-інфо".

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Теги публикации: Юрий Луценко, уголовное производство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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