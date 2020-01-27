Нардепа Мережко избрали вице-президентом ПАСЕ

Члена украинской делегации, народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Мережко избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа Евгении Кравчук.

Так, недавно нардепы поддержали назначение Мережко главой комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Александра Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы! Олександр - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ", - написала парламентарий.

Так, двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Напомним, на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы новым президентом ПАСЕ избрали бельгийского депутата Рика Демса. На посту президента ПАСЕ он сменил швейцарского депутата Лилиан Мори-Паскье.

Отметим, глава ПАСЕ избирается сроком на два года, следующие выборы состоятся в январе 2022 года.

Как писало РБК-Украина, депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Окончательное решение ПАСЕ по российским полномочиям будет известно в среду, 29 января.