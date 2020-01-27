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Избран новый президент ПАСЕ

Новости » Политика     27.01.2020 - 14:06
Избран новый президент ПАСЕ
Фото: Рик Демс (facebook.com/RikDaemsvld)

ПАСЕ возглавил бельгийский сенатор Рик Демс

На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы новым президентом ПАСЕ избрали бельгийского депутата Рика Демса. Об этом сообщает официальный Twitter ПАСЕ.

Сообщается, что бельгийский сенатор Рик Демс на посту президента ПАСЕ сменил швейцарского депутата Лилиан Мори-Паскье. Отметим, глава ПАСЕ избирается сроком на два года, следующие выборы состоятся в январе 2022 года.

Демс в своей инаугурационной речи заявил, что будет "очень активным президентом". Он также отметил, что связь между правами человека и окружающей средой будет для него приоритетной.

"Нам нужна политика с результатами, нам нужно влиять на повседневную жизнь наших 830 миллионов граждан", - подчеркнул Демс.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. Окончательное решение ПАСЕ по российским полномочиям будет известно в среду 29 января. Отметим, Украина и партнеры оспаривали полномочия в том числе потому, что в состав российской делегации входят депутаты, которые находятся под европейскими санкциями.

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