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У нардепа Кивы проводят обыск

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

У народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы проводят обыски. Стало известно, какая причина этих следственных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Обыски у народного депутата проводятся в рамках уголовного производства по незаконному обращению с оружием", - сообщили РБК-Украина в ГБР.

А имя народного депутата сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проходят у нардепа Ильи Кивы.

Отметим, это дело открыли после публикации Кивой видео, на котором он стреляет из автомата в воздух в публичном месте.

Напомним, ранее СБУ блокировала группировку "патриотов" Кивы.

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Илья Кива