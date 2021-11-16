У нардепа Киви проводять обшук

У народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви проводять обшуки. Стало відомо, яка причина цих слідчих дій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро рослідувань.
"Обшуки у народного депутата проводятся в рамках кримінального провадження про незаконне поводження зі зброєю", - повідомили РБК-Україна у ДБР.
А ім'я народного депутата повідомило джерело видання у правоохоронних органах. Слідчі дії проходять у нардепа Іллі Киви.
Зазначимо, цю справу відкрили після публікації Кивою відео, на якому він стріляє з автомата в повітря у публічному місці.
Нагадаємо, раніше СБУ блокувала угруповання "патріотів" Киви.