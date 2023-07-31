Нардепа Холодова виключили з партії "Слуга народу"

"До Верховної ради України надійшла заява від Андрія Холодова про складання повноважень народного депутата. У свою чергу, як голова партії "Слуга Народу", підписала розпорядження про виключення його з партії", - написала Шуляк.

Вона нагадала слова президента Володимира Зеленського про те, що якщо хтось хоче відпочити від держави, то держава від таких людей також відпочине.

Шуляк також закликала тих людей, які не можуть захищати інтереси України та її громадян, самостійно вирішувати скласти мандат уже зараз.

Скандал із Холодовим

Нагадаємо, кілька днів тому журналісти "Схем" оприлюднили розслідування про Холодова. Вони стверджували, що нардеп виїхав за кордон ще півроку тому і зараз продовжує там перебувати.

Зокрема, "Схеми" встановили, що Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Сьогодні, 31 липня, голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Холодов вирішив скласти мандат. Він подав до Ради відповідну заяву.