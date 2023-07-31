Нардепа Холодова исключили из партии "Слуга народа"

Народный депутат Андрей Холодов был исключен из партии "Слуга народа". Такое решение приняли на фоне слухов о его отдыхе на Кипре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в Facebook .

"В Верховную раду Украины поступило заявление от Андрея Холодова о сложении полномочий народного депутата. В свою очередь, как председатель партии "Слуга Народа", подписала распоряжение об исключении его из партии", - написала Шуляк.

Она напомнила слова президента Владимира Зеленского о том, что если кто-то хочет отдохнуть от государства, то государство от таких людей тоже отдохнет.

Шуляк также призвала тех людей, которые не могут защищать интересы Украины и ее граждан, самостоятельно решать сложить мандат уже сейчас.

Скандал с Холодовым

Напомним, несколько дней назад журналисты "Схем" обнародовали расследования о Холодове. Они утверждали, что нардеп выехал за границу еще полгода назад и сейчас продолжает там находиться.

В частности, "Схемы" установили, что Холодов был на Кипре вместе с семьей, где у него есть семейное имение.

Сегодня, 31 июля, глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что Холодов решил сложить мандат. Он подал в Раду соответствующее заявление.