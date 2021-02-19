У нардепа от "Евросолидарности" подтвердили коронавирус
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что заразилась коронавирусом. Она отметила, что не дождалась вакцины.
О своем заболевании нардеп рассказала в комментарии под постом Ирины Геращенко, которая также в парламенте представляет ЕС.
По ее словам, она работала последнее время с большим количеством людей.
"Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим количеством людей. Это вы, господин Максим Степанов виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан", - заявила нардеп.
В октябре 2020 года спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что с начала пандемии COVID-19 переболели более 60 народных депутатов.
Напомним, ранее коронавирус подтвердили у нардепа Сергея Нагорняка.
Кроме того, ранее заражение коронавирусом подтвердили у главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Добавим, что глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заболел коронавирусом.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько.
Также ранее заражение коронавирусом подтвердили у депутата Киеврады Михайла Будилова.