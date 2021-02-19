У нардепа от "Евросолидарности" подтвердили коронавирус

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что заразилась коронавирусом. Она отметила, что не дождалась вакцины.

О своем заболевании нардеп рассказала в комментарии под постом Ирины Геращенко, которая также в парламенте представляет ЕС .

По ее словам, она работала последнее время с большим количеством людей.

"Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим количеством людей. Это вы, господин Максим Степанов виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан", - заявила нардеп.

В октябре 2020 года спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что с начала пандемии COVID-19 переболели более 60 народных депутатов.