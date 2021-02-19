ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У нардепа від "Євросолідарності" підтвердили коронавірус

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 лютого 2021 01:38
У нардепа від "Євросолідарності" підтвердили коронавірус Фото: Ніна Южаніна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що заразилася коронавірусом. Вона зазначила, що не дочекалася вакцини.

Про своє захворюванні нардеп розповіла в коментарі під дописом Ірини Геращенко, яка також в парламенті представляє ЄС.

За її словами, вона працювала останнім часом з великою кількістю людей.

"Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян. І я їх виконувала, працюючи з великою кількістю людей. Це ви, пане Максим Степанов винні, що і зараз (донині) COVID продовжує вражати громадян", - заявила нардеп.

У жовтні 2020 року спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що з початку пандемії COVID-19 перехворіли понад 60 народних депутатів.

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у нардепа Сергія Нагорняка.

Крім того, раніше зараження коронавірусом підтвердили у голови Миколаївської ОДА Олександра Стадника.

Додамо, що голова Житомирської облради Володимир Ширма захворів на коронавірус.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько.

Також раніше зараження коронавірусом підтвердили у депутата Київради Михайла Будилова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика COVID-19 Коронавірус
NEWS
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами