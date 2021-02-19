У нардепа від "Євросолідарності" підтвердили коронавірус

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що заразилася коронавірусом. Вона зазначила, що не дочекалася вакцини.

Про своє захворюванні нардеп розповіла в коментарі під дописом Ірини Геращенко, яка також в парламенті представляє ЄС .

За її словами, вона працювала останнім часом з великою кількістю людей.

"Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян. І я їх виконувала, працюючи з великою кількістю людей. Це ви, пане Максим Степанов винні, що і зараз (донині) COVID продовжує вражати громадян", - заявила нардеп.

У жовтні 2020 року спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що з початку пандемії COVID-19 перехворіли понад 60 народних депутатів.