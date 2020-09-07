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У еще одного депутата Киеврады подтвердили COVID-19

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 20:07
У еще одного депутата Киеврады подтвердили COVID-19
Фото: Михаил Будилов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Депутат Киевского городского совета, заместитель главы постоянной комиссии по вопросам собственности Михаил Будилов заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом Будилов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

"Вдруг почувствовал, что не различаю вкусов и запахов, и сразу сдал тест. Хоть я и пытался регулярно дезинфицировать руки и использовать индивидуальные средства защиты - ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось", - написал Будилов.

При этом он отметил, что будет работать дистанционно.

Напомним, ранее заражение коронавирусом подтвердили у депутата Киеврады Константина Ялового.

Кроме того, ранее сообщалось, что депутат Киеврады Александр Бродский инфицировался коронавирусом.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса.

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