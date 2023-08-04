Нардепа Дубінського допитують у ДБР, - джерела

Як розповіло джерело, наразі Дубінського допитують працівники Державного бюро розслідувань. Втім з якої саме причини не було уточнено.

Зазначимо, що вчора у нардепа Дубінського провели обшуки після повідомлень про те, що він поїхав на відпочинок за кордон під виглядом лікування батька.

Скандал із виїздом Дубінського за кордон

Нагадаємо, що раніше в ЗМІ та мережі "злили" документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Автором публікації є співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. За його словами, під час воєнного стану Дубінський виїхав за кордон на відпочинок під виглядом лікування свого батька. А насправді ж нібито відпочивав разом зі супутницею в іспанській Барселоні.

Згодом на це відреагував і сам Дубінський. Він зізнався, що покидав території Україну. Але, як пояснив скандальний нардеп, йому довелося виїхати, аби "супроводити хворого батька на лікування".

Після цих повідомлень вже вчора, 3 серпня СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського. Правоохоронці зазначили, що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану.

Крім того, слідчі з’ясовують, яким чином під час перебування за кордоном Дубінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема до державних органів. На думку правоохоронців, це може свідчити про їхню підробку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.