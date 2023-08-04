Нардепа Дубинского допрашивают в ГБР, - источники

Как рассказал источник, Дубинского допрашивают сотрудники Государственного бюро расследований. Впрочем, по какой именно причине не было уточнено.

Отметим, что вчера у нардепа Дубинского провели обыски после сообщений о том, что он уехал на отдых за границу под видом лечения отца.

Скандал с выездом Дубинского за границу

Напомним, что ранее в СМИ и сети "слили" документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Автором публикации является соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец. По его словам, во время военного положения Дубинский уехал за границу на отдых под видом лечения своего отца. А на самом деле отдыхал вместе со спутницей в испанской Барселоне.

Впоследствии на это отреагировал и сам Дубинский. Он признался, что покидал территорию Украины. Но, как объяснил скандальный нардеп, ему пришлось уехать, чтобы "сопровождать больного отца для лечения".

После этих сообщений уже вчера, 3 августа СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского. Правоохранители отметили, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу во время военного положения.

Кроме того, следователи выясняют, каким образом во время пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в частности, в государственные органы. По мнению правоохранителей, это может свидетельствовать об их подлоге.

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