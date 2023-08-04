RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нардепа Дубинского допрашивают в ГБР, - источники

Фото: народный депутат Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Народный депутат Александр Дубинский прибыл в Государственное бюро расследований в Киеве. Его допрашивают.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Как рассказал источник, Дубинского допрашивают сотрудники Государственного бюро расследований. Впрочем, по какой именно причине не было уточнено.

Отметим, что вчера у нардепа Дубинского провели обыски после сообщений о том, что он уехал на отдых за границу под видом лечения отца.

Скандал с выездом Дубинского за границу

Напомним, что ранее в СМИ и сети "слили" документ, которым Минздрав ходатайствовал о выезде Дубинского за границу. Автором публикации является соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец. По его словам, во время военного положения Дубинский уехал за границу на отдых под видом лечения своего отца. А на самом деле отдыхал вместе со спутницей в испанской Барселоне.

Впоследствии на это отреагировал и сам Дубинский. Он признался, что покидал территорию Украины. Но, как объяснил скандальный нардеп, ему пришлось уехать, чтобы "сопровождать больного отца для лечения".

После этих сообщений уже вчера, 3 августа СБУ и ГБР провели обыски у Дубинского. Правоохранители отметили, что они проверяют обстоятельства и законность выезда нардепа за границу во время военного положения.

Кроме того, следователи выясняют, каким образом во время пребывания за границей Дубинский смог подписывать и направлять официальные документы, в частности, в государственные органы. По мнению правоохранителей, это может свидетельствовать об их подлоге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБРДопрос