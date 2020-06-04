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Нардеп заявила о снятии кандидатуры в комиссию ГБР по просьбе Зеленского

Новости » Политика     04.06.2020 - 18:47
Нардеп заявила о снятии кандидатуры в комиссию ГБР по просьбе Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Юлия Яцык не прошла в комиссию из-за позиции Зеленского

Нардеп от "Слуги народа" Юлия Яцык сняла свою кандидатуру в комиссию по отбору директора Госбюро расследований из-за президента Владимира Зеленского. По ее словам, он настоял на этом решении.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, вчера на заседании правоохранительного комитета Рады должны были утвердить кандидатуры от Верховной рады в эту конкурсную комиссию. Перед рейтинговым голосованием комитет поддерживал ее кандидатуру. Однако ее вынудили сняться.

"В итоге, по настоянию президента я сняла свою кандидатуру и не принимала участия в дальнейшем заседании комитета. В знак моей поддержки аналогичное решение приняли еще 6 кандидатов-нардепов, за что им отдельная благодарность", - подчеркнула Яцык.

Отметим, в итоге от Верховной рады в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР прошел нардеп от СН Владлен Неклюдов. На комитете также было принято решение, что по квоте парламента будут делегировать двух представителей общественности.

Директор ГБР назначается по представлению комиссии в составе трех представителей президента, трех от Верховной рады и трех от международных организаций. При этом комиссия может принимать решение, если в ее составе есть не мене шести членов.

Напомним, в мае Рада провалила избрание представителей в конкурсную комиссию ГБР, тогда на места в комиссии претендовали Владлен Неклюдов, Юрий Пономаренко и Юлия Яцык.

Отметим, право президента назначать главу Госбюро расследований оспаривается в Конституционном суде Украины.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийкомиссияГБР
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