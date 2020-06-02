В КСУ оспорили право президента назначать главу Госбюро расследований

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нардепы просят урезать полномочия президента по ГБР

Конституционный суд Украины получил обращение от нардепов, которые просят урезать полномочия президента по Государственному бюро расследований. В частности, право назначать главу ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что 58 народных депутатов поставили подписи под этим обращением. Они просят проверить отдельные положения закона о ГБР на соответствие Конституции Украины.

Речь идет о полномочиях президента определять структуру ГБР, назначать и увольнять директора бюро, а также назначать трех членов конкурсной комиссии. Авторы обращение отмечают, что закон о Госбюро расследований наделяет президента дополнительными полномочиями, которые не закреплены Конституцией. Они также полагают, что данные полномочия скорее относятся к компетенции Кабинета министров.

Напомним, в 2019 году Конституционный суд уже признавал неконституционным право президента назначать и увольнять директора Государственного бюро расследований.

В феврале 2020 года Верховная рада Украины отказалась направить на доработку закон нынешнего президента Владимира Зеленского, которым предлагалось закрепить право президента назначать руководство ГБР и НАБУ в Конституции.

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Автор: РБК-Украина