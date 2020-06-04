Нардеп заявила про зняття кандидатури до комісії ДБР через Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Юлія Яцик не пройшла до комісії через позицію Зеленського

Нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик зняла свою кандидатуру до комісії з відбору директора Держбюро розслідувань через президента Володимира Зеленського. За її словами, він наполіг на цьому рішенні.

Про це вона повідомила у Facebook.

За її словами, вчора на засіданні правоохоронного комітету Ради мали затвердити кандидатури від Верховної ради в цю конкурсну комісію. Перед рейтинговим голосуванням комітет підтримував її кандидатуру. Однак її змусили знятися.

"У підсумку, за наполяганням президента я зняла свою кандидатуру і не брала участі у подальшому засіданні комітету. На знак моєї підтримки аналогічне рішення ухвалили ще 6 кандидатів-нардепів, за що їм окрема подяка", - підкреслила Яцик.

Відзначимо, в результаті від Верховної ради до конкурсної комісії з обрання директора ДБР пройшов нардеп від СН Владлен Неклюдов. На комітеті також було прийнято рішення, що за квотою парламенту будуть делегувати двох представників громадськості.

Директор ДБР призначається за поданням комісії у складі трьох представників президента, трьох від Верховної ради та трьох від міжнародних організацій. При цьому комісія може приймати рішення, якщо в її складі є не менше шести членів.

Нагадаємо, в травні Рада провалила обрання представників до конкурсної комісії ДБР, тоді на місця в комісії претендували Владлен Неклюдов, Юрій Пономаренко і Юлія Яцик.

Зазначимо, право президента призначати голову Держбюро розслідувань оспорюється в Конституційному суді України.

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Автор: РБК-Україна