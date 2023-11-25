Нардеп від "Батьківщини" Данілов вирішив скласти мандат

Народний депутат від партії "Батьківщина" Віталій Данілов прийняв рішення скласти мандат.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
"Вже офіційно: депутат Віталій Данілов (Батьківщина) складає мандат", - заявив він.
За словами Железняка, Данілов пройшов у Раду по загальному округу, тому замість нього зайде наступний колега по списку.
"Голосування за підтримку складання мандату буде 8 грудня", - додав він.
При цьому він не повідомив, що стало причиною такого рішення.
Віталій Данілов
Данілов є народним депутатом трьох скликань. Уперше він пройшов до Верховної ради у 2007 році. Він очолює Харківську обласну організацію "Батьківщини".
У парламенті IX скликання був членом комітету з питань правоохоронної діяльності.
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