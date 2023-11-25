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Нардеп от "Батькивщины" Данилов решил сложить мандат

Фото: нардеп Виталий Данилов (danilovfund.org.ua)
Автор: Валерия Полищук

Народный депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов принял решение сложить мандат.

Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Уже официально: депутат Виталий Данилов (Батькивщина) слагает мандат", - заявил он. 

По словам Железняка, Данилов прошел в Раду по общему округу, поэтому вместо него зайдет следующий коллега по списку. 

"Голосование за поддержку сложения мандата будет 8 декабря", - добавил он. 

При этом он не сообщил, что стало причиной такого решения.

Виталий Данилов

Данилов является народным депутатом трех созывов. Впервые он прошел в Верховную раду в 2007 году. Он возглавляет Харьковскую областную организацию "Батькивщины".

В парламенте IX созыва был членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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