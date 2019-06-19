У Києві застрелився нардеп Тимчук

Фото: Дмитро Тимчук (nfront org ua)

Тимчук помер від вогнепального поранення в голову

Народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук помер від вогнепального поранення в голову. Про це заявив спікер Нацполіції Ярослав Тракало в коментарі РБК-Україна.

Попередньою версією слідства є те, що Тимчук застрелився при чищенні нагородного пістолета. Як повідомили в Telegram-каналі Newsroom 19 червня о 12:15 до поліції надійшло повідомлення від громадянина Копитька О. В. Він повідомив, що до нього по допомогу звернулася дружина Тимчука, яка за годину до того виявила свого чоловіка в квартирі з вогнепальним пораненням голови. Попередньо встановлено, що під час чищення пістолета депутат випадково вистрелив собі в голову (ФОРТ- 17Р). Слідчі з місця події доповіли, що Тимчук помер.

Нардеп Антон Геращенко написав у Twitter, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

"Годину тому, у себе вдома при чищенні нагородного пістолета завдав собі смертельне поранення патріот України і мій друг Дмитро Тимчук. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Вічна пам'ять щирій і світлій людині", - написав він.

Зазначимо, Дмитро Тимчук - підполковник запасу, перебував на службі в різних структурних підрозділах Міністерства оборони. Також працював головним редактором інтернет-проекту "Флот-2017".

Тимчук був керівником громадської організації "Центр військово-політичних досліджень", координатором групи "Інформаційний спротив". На позачергових виборах до Верховної ради 2014 року обраний народним депутатом за партійним списком "Народного фронту".

Нагадаємо, в минулому році у Кривому Розі невідомі побили місцевого депутата. За даним фактом поліція відкрила справу за статтею "замах на вбивство". Тоді підозри про замах на депутата Вадима Мірзояна у Кривому Розі (Дніпропетровська область) повідомили трьом особам.

Раніше РБК-Україна писало, що в одному з селищ Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. Відзначається, що в процесі вимагання грошей один із зловмисників наніс ножове поранення господарю. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні.