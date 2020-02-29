Нардеп сообщил об экологической катастрофе в Луганской области

Фото: Сергей Шахов (facebook.com)

Нардеп сообщил о массовых выбросах ядовитых веществ в Северодонецке

Народный депутат Украины Сергей Шахов заявил о массовых выбросах ядовитых веществ заводом "Азот" в Северодонецке. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Экологическая катастрофа в прямом эфире. Прямо сейчас в атмосферу выбрасываются тонны вредных веществ. Каждую секунду промедления они отравляют всю Луганскую область", - отметил он.

Шахов добавил, что дым и гарь наносят вред здоровью местных жителей.

В свою очередь, нардеп обратился к областной полиции и прокуроратуре с просьбой начать расследование по факту пожара.

"Я призываю представителей всех силовых структур немедленно приехать на место пожара. И объяснить северодончанам, кто за этим стоит", - подчеркнул депутат.

Как писало РБК-Украина, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал экологическую катастрофу на Донбассе "новым Чернобылем".