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Нардеп повідомив про екологічну катастрофу в Луганській області

Новини » Промисловість     29.02.2020 - 20:59
Нардеп повідомив про екологічну катастрофу в Луганській області
Фото: Сергій Шахов (facebook.com)

Нардеп повідомив про масові викиди отруйних речовин у Северодонецьку

Народний депутат України Сергій Шахов заявив про масові викиди отруйних речовин заводом "Азот" у Северодонецьку. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Екологічна катастрофа в прямому ефірі. Прямо зараз в атмосферу викидаються тонни шкідливих речовин. Кожну секунду зволікання вони отруюють всю Луганську область", - зазначив він.

Шахов додав, що дим і гар завдають шкоди здоров'ю місцевих жителів.

Своєю чергою, нардеп звернувся до обласної поліції і прокуроратури з проханням почати розслідування за фактом пожежі.

"Я закликаю представників усіх силових структур негайно приїхати на місце пожежі. І пояснити северодончанам, хто за цим стоїть", - підкреслив депутат.

Як писало РБК-Украина, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав екологічну катастрофу на Донбасі "новим Чорнобилем".

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