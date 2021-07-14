Нардеп не сможет стать судьей КСУ: Рада убрала норму из закона о полномочиях старост

Верховная рада отменила изменения по поводу требований к судьям Конституционного суда Украины. Народные депутаты приняли законопроект №4535 о новых полномочиях поселковых старост с предложением президента Владимира Зеленского.

"За" проголосовали 259 нардепов.

Ранее Рада в законе про старост внесла изменение в статью 11 ЗУ "О Конституционном суде Украины". Из документа убрали норму о том, что судьей КСУ не могут назначить лицо, которое на день назначения:

является членом или занимает должность в политической партии, другой организации, имеющей политические цели или участвует в политической деятельности;

является избранным на выборную должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, имеет представительский мандат;

участвует в организации или финансировании политической агитации или иной политической деятельности.

Парламент таким образом хотел предусмотреть, что действующий народный депутат может стать судьей КСУ без предварительного сложения мандата.

Следует подчеркнуть, что данной нормы не было в редакции закона к первому чтению. На втором чтении ее ставили на подтверждение, но норма все-таки получила поддержку в сессионном зале.