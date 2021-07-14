Нардеп не зможе стати суддею КСУ: Рада прибрала норму із закону про повноваження старост

Верховна рада скасувала зміни щодо вимог до суддів Конституційного суду України. Народні депутати ухвалили законопроект №4535 про нові повноваження селищних старост з пропозицією президента Володимира Зеленського.

"За" проголосували 259 нардепів.

Раніше Рада в законі про старост внесла зміну до статті 11 ЗУ "Про Конституційний суд України". З документу прибрали норму про те, що суддею КСУ не можуть призначити особу, яка на день призначення:

є членом або обіймає посаду в політичній партії, інший організації, що має політичну мету або бере участь у політичній діяльності;

є обраною на виборну посаду в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації або іншої політичної діяльності.

Парламент таким чином хотів передбачити, що діючий народний депутат може стати суддею КСУ без попереднього складання мандату.

Слід підкреслити, що даної норми не було в редакції закону до першого читання. На другому читанні її ставили на підтвердження, але норма все-таки отримала підтримку в сесійній залі.