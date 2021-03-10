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Нардеп от "Слуги народа" публично вакцинировалась от COVID-19

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 21:48
Нардеп от "Слуги народа" публично вакцинировалась от COVID-19 Фото: Роксолана Пидласа (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа сделала прививку вакцины AstraZeneca (Covieshield) в помещении Черкасского областного онкодиспансера. По ее словам, индийская вакцина абсолютно безопасная и эффективная.

Об этом нардеп сообщила в Facebook.

Она пояснила, что в настоящее время Украина использует эффективную, проверенную и безопасную вакцину. Их производит индийская компания с мировым именем (еще до ковида их мощность составляла 50 млн доз в месяц), поэтому стоит верить фейкам, которые распространяют оппозиционные политики.

"Третья клиническая фаза испытаний AstraZeneca/Covieshield показала ее эффективность на более чем 70%. Поэтому, я на собственном примере решила показать, что прививки AstraZeneca/Covieshield безопасны. Я уверена, что вакцинироваться важно. Без этого нам не избежать очередного локдауна, еще большего количества зараженных и экономического кризиса. Врачи, военные, учителя - должны быть вакцинированы в первую очередь. Но, увы, ситуация сложилась так, что сейчас нам нужно их убеждать", - сказала нардеп.

По ее словам, недавно Минздрав внес изменения в дорожную карту и позволил вакцинировать публичных людей остатками вакцины для популяризации прививок в обществе.

После того, как сегодня в Черкассах вакцинировали врачей, осталось 3 дозы с открытого флакона вакцины...

Posted by Roksolana Pidlasa on Wednesday, March 10, 2021

Пидласа пояснила, что на сегодняшний день важным вопросом является эффективное распределение вакцин. Дело в том, что во флаконе 10 доз. В любом случае дозы остаются, но после открытия вещество имеет короткий срок годности - максимум 6 часов.

Неэффективное использование флаконов и недостаточное вакцинирование снижает шансы на преодоление эпидемии. Ведь коллективный иммунитет - это то, что может нам помочь в борьбе с пандемией, убеждена политик.

"Вакцинировать публичных лиц в начале вакцинации уместно, чтобы построить доверие к вакцине. Но должен быть создан справедливый механизм распределения остатков доз среди желающих", - подчеркнула представительница "Слуги народа" и добавила, что уже направила депутатское обращение к министру Степанова с просьбой разработать механизм распределения остаточных доз среди всех желающих, которые изъявили такое желание в приложении "Дія".

"Я убеждена, информационная кампания против вакцинации направлена на то, чтобы дискредитировать усилия властей в борьбе с коронавирусом и увеличить недоверие к вакцине. Это совершенно недопустимо и грозит национальной безопасности, в частности здоровью украинцев", - отметила она.

Напомним, прививку уже сделали президент Владимир Зеленский и глава Минздрава Максим Степанов. Также сделали прививку экс-депутат Сергей Лещенко и действующий депутат Алексей Гончаренко.

По словам главного врача Черкасского областного онкодиспансера Виктора Парамонова, сегодня оставалось 3 дозы вакцины из открытого флакона, именно поэтому Черкасский онкодиспансер предложил прививки депутату родом из Черкасс, заместителю главы ОГА, и депутату Черкасского городского совета.

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