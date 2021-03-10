Нардеп від "Слуги народу" публічно вакцинувалась від COVID-19

Народний депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа зробила щеплення вакцини AstraZeneca (Covieshield) в приміщенні Черкаського обласного онкодиспансеру. За її словами, індійська вакцина абсолютно безпечна та ефективна.

Вона пояснила, що наразі Україна використовує ефективну, перевірену та безпечну вакцину. Їх виробляє індійська компанія зі світовим ім’ям (ще до ковіду їхня потужність складала 50 млн доз щомісяця), тому не варто вірити фейкам, які розповсюджують опозиційні політики.

"Третя клінічна фаза випробувань AstraZeneca/Covieshield показали її ефективність на понад 70%. Тому, я на власному прикладі вирішила показати, що щеплення AstraZeneca/Covieshield безпечні. Я впевнена, що вакцинуватися важливо. Без цього нам не уникнути чергового локдауну, ще більшої кількості заражених і економічної кризи. Лікарі, військові, вчителі - мають бути вакциновані в першу чергу. Але, на жаль, ситуація склалася так, що зараз нам потрібно їх переконувати", - сказала нардеп.

За її словами, нещодавно, МОЗ внесло зміни в дорожню карту та дозволило вакцинувати публічних людей залишками вакцини для популяризації щеплень в суспільстві.

Після того, як сьогодні в Черкасах вакцинували лікарів, залишилося 3 дози з відкритого флакону вакцини... Posted by Roksolana Pidlasa on Wednesday, March 10, 2021

Підласа пояснила, що на сьогодні важливим питанням є ефективний розподіл вакцин. Річ у тім, що у флаконі 10 доз. У будь-якому випадку дози залишаються, але після відкриття речовина має короткий термін придатності - максимум 6 годин.

Неефективне використання флаконів і недостатнє вакцинування знижує шанси на подолання епідемії. Адже колективний імунітет - це те, що може нам допомогти у боротьбі з пандемією, переконана політик.

"Вакцинувати публічних осіб на початку вакцинації доречно, щоб побудувати довіру до вакцини. Але має бути створений справедливий механізм розподілу залишків доз серед охочих", - наголосила представниця "Слуги народу" і додала, що вже направила депутатське звернення до міністра Степанова з проханням розробити механізм розподілу залишкових доз серед усіх охочих, які виявили таке бажання в додатку "Дія".

"Я переконана, інформаційна кампанія проти вакцинації спрямована на те, щоб лише дискредитувати зусилля влади у боротьбі з коронавірусом і збільшити недовіру до вакцини. Це абсолютно неприпустимо і загрожує національній безпеці, зокрема здоров’ю українців", - наголосила вона.