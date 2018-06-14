Нардеп Шахов попал в ДТП в Полтавской области

В результате ДТП был госпитализирован один человек

Депутат Верховной рады от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов попал в дорожно-транспортное происшествие в Полтавской области. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня ночью после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом. Среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Сейчас мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП пока не известны, ведь все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции. Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности", - подчеркнул нардеп и добавил, что он отказался от госпитализации.

Дійсно, сьогодні вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя, куди я їхав з робочим... Опубліковано Сергієм Шаховим 14 червня 2018 р.

Управление Нацполиции в Полтавской области сообщает, что около 2:30 14 июня поступило сообщение о том, что на автодороге "Киев-Харьков", в селе Пышное Лубенского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Фото: ДТП

"По предварительной информации, произошло столкновение внедорожника "Тойота", под управлением 46-летнего жителя Киева с автомобилем "Форд". В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. 28-летний водитель автомобиля "Форд" получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницы", - отмечает пресс-служба.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.

Напомним, в прошлом году в Киеве произошло ДТП с участием сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича.