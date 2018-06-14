Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Нардеп Шахов попал в ДТП в Полтавской области

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 13:38
Фото: Сергей Шахов (facebook.com)
Фото: Сергей Шахов (facebook.com)

В результате ДТП был госпитализирован один человек

Депутат Верховной рады от депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов попал в дорожно-транспортное происшествие в Полтавской области. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня ночью после эфира попал в аварию. Это случилось по дороге в Запорожье, куда я ехал с рабочим визитом. Среди участников дорожно-транспортного происшествия один человек был госпитализирован. Сейчас мужчине предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП пока не известны, ведь все произошло ночью и требует тщательного анализа полиции. Со мной все в порядке, только несколько ушибов и синяков. Спасли ремни безопасности", - подчеркнул нардеп и добавил, что он отказался от госпитализации.

 

Дійсно, сьогодні вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя, куди я їхав з робочим...

Опубліковано Сергієм Шаховим 14 червня 2018 р.

Управление Нацполиции в Полтавской области сообщает, что около 2:30 14 июня поступило сообщение о том, что на автодороге "Киев-Харьков", в селе Пышное Лубенского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

 

Фото: ДТП

"По предварительной информации, произошло столкновение внедорожника "Тойота", под управлением 46-летнего жителя Киева с автомобилем "Форд". В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. 28-летний водитель автомобиля "Форд" получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в местную больницы", - отмечает пресс-служба.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие.

Напомним, в прошлом году в Киеве произошло ДТП с участием сына народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича.

Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие В Польше грузовик столкнулся с поездом, есть погибший и пострадавшие
Теги публикации: ДТП, Шахов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь