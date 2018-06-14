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Нардеп Шахов потрапив у ДТП в Полтавській області

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 13:38
Фото: Сергій Шахов (facebook.com)
Фото: Сергій Шахов (facebook.com)

Внаслідок ДТП була госпіталізована одна людина

Депутат Верховної ради від депутатської групи "Воля народу" Сергій Шахов потрапив у дорожньо-транспортну пригоду у Полтавській області. Про це парламентар написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Сьогодні вночі після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя, куди я їхав з робочим візитом. Серед учасників дорожньо-транспортної пригоди одна людина була госпіталізована. Зараз чоловікові надається вся необхідна медична допомога. Обставини ДТП поки не відомі, адже все сталося вночі та вимагає ретельного аналізу поліції. Зі мною все впорядку, лише декілька забиттів та синців. Врятували паски безпеки", - підкреслив нардеп та додав, що він відмовився від госпіталізації.

 

Дійсно, сьогодні вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя, куди я їхав з робочим...

Опубліковано Сергієм Шаховим 14 червня 2018 р.

Управління Нацполіції у Полтавській області повідомляє, що близько 02:30 14 червня надійшло повідомлення про те, що на автошляху "Київ-Харків", у селі Пишне Лубенського району, сталася дорожньо-транспортна пригода.

 

Фото: ДТП

"За попередньою інформацією, сталося зіткнення позашляховика "Тойота", під керуванням 46-річного мешканця Києва з  автомобілем "Форд". У результаті зіткнення транспортні засоби отримали технічні пошкодження.  28-річний водій автомобіля "Форд" отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до місцевої лікарні", - зазначає прес-служба.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху  відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, триває слідство.

Нагадаємо, минулого року у Києві відбулося ДТП за участю сина народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича.

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Теги публікації: ДТП, Шахов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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