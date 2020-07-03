Депутат призвал уволить из КГГА Тация за сговор с Комарницким

Заместитель председателя Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций, который вместе с коллегами якобы находится в сговоре с экс-председателем фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денисом Комарницким и строительной мафией, должен быть уволен.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко, комментируя нападение Тация на него.

“Из-за чего же произошел конфликт с Таием в Департаменте градостроительства? Все, кто интересуется столичной политикой, давно знают, что строительная мафия контролирует все и вся во властных кабинетах. Одна из важнейших позиций - градостроительные условия и ограничения на застройку. Преимущественно градостроительные условия выдаются в пользу застройщика, а не общины Киева. Недавно вышел разоблачительный репортаж издания “Бигус.инфо” о том, как “смотрящие” контролируют теневой рынок строительной мафии”, - сообщил Назаренко.

Политик убежден, надо прекращать беспредел чиновников-коррупционеров и защищать справедливость.

"Каким образом? Проверять документы, которые выдаются с коррупционной составляющей в интересах строительной мафии, требовать отменить их и не давать осуществлять новый дерибан. Что я увидел в кабинете Тация, который и ставит подписи под городскими застройками? Кипы дел, писем, альбомов и проектов новых монстров в центре Киева. Конечно, я начал просматривать эти документы и апеллировать к главному архитектору с просьбой прекратить произвол чиновников", - отметил депутат.

В свою очередь, по его словам, Юрий Таций был не готов к неожиданному визиту и бросился на представителя общества с кулаками.

"Заявление в полицию написана, ждем реакции от мэра и увольнения чиновника!" - подчеркнул Владимир Назаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Киевсовета Владимир Бохняк и Владимир Назаренко пошли к Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, чтобы спросить у Главного архитектора города Александра Свистунова о коррупции в департаменте, разгуле "смотрящих", вымогательстве с предпринимателей. Однако, вместо ответа на вопрос Юрий Таций, который был на месте, напал на депутатов.

По данным журналистов Bihus.info Денис Комарницкий сейчас контролирует всю строительную сферу столицы вместе с народным депутатом Николаем Тищенко и при содействии мэра Виталия Кличко.

В свою очередь, по данным активистов ОО "Стоп произволу", Комарницкий застраивает Киев с помощью экс-главы столичной ГАСИ Сергея Кучера и владельца компании “Интергал-Буд” Владимира Зубика. А в КГГА их покрывают чиновники Департамента градостроительства и архитектуры - его председатель Александр Свистунов, первый заместитель Александр Яструбенко и заместитель Юрий Таций.