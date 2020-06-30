Комарницкий с Кличко и Тищенко присвоили 6 млрд грн, выделенные на Подольско-Воскресенский мост, - Bihus.Info

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

По данным журналистов, "Эко-Буд-Трейд" является типичной ”прокладкой”, которая помогает выводить бюджетные средства

Экс-глава фракции "Блок Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий, которого называют "смотрящим" за Киевом, народный депутат Николай Тищенко при покровительстве мэра Киева Виталия Кличко могут быть причастны к присвоению 6 млрд грн, выделенных из городского бюджета на достройку Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"Среди найденных журналистами документов - табличка с перечнем из 38 компаний, вероятно контролируемых Денисом Комарницким и записанных на подставных лиц, которые в этой таблице обозначены как "наши". В этот перечень внесены ряд компаний, которые за последние 4 года регулярно получали от коммунальных предприятий Киева большие подряды на строительства и реконструкции, фактически монополизировав право на получение этих подрядов от "Спецжилфонда", "Житлоинвестбуд-УКБ" и "Дирекции дорожно-транспортных сооружений". Это, в частности, компания "Эко-Буд-Трейд", - говорится в расследовании.

Журналисты напомнили, что в 2017 году эта компания выиграла тендер на более чем 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста, который является одним из самых известных столичных долгостроев.

”Тогда журналисты Bihus.Info выяснили, что компания оформлена на подставное лицо и связывали эту фирму с нынешним заместителем мэра, а в то время директором КП "Спецжитлофонд" Вячеславом Непопом. Между тем совладельцем "Эко-Строй-Трейд" является Максим Половко. В упомянутом документе он обозначен как "наш". Кроме того, он ранее проживал в киевской квартире, принадлежащей жене Дениса Комарницкого”, - отметил Бигус.

По его данным, компания "Эко-Буд-Трейд" является типичной "прокладкой", которая помогает выводить бюджетные средства.

"Естественно, сама она ничего не строит, не ремонтирует и не реконструирует - она просто перераспределяет деньги. Как такая фирма могла выиграть такой тендер Кличко и тогда не рассказывал, и сейчас не расскажет", - заявил журналист.

Стоит отметить, что в сюжете также приводится ответ Виталия Кличко на вопрос относительно компании "Эко-Буд-Трейд", где тот говорит, что “не знает, кто генподрядчик” на этом строительстве. Однако журналисты уверены, что без участия мэра 6-миллиардный тендер пройти не мог.

Также они отмечают, что народный депутат Николай Тищенко имеет крепкие связи со смотрящим Денисом Комарницким. Согласно полученным документам, они сотрудничают, в том числе, и при подготовке к местным выборам в Киеве.

Напомним, ранее народный депутат Гео Лерос рассказал, что Николай Тищенко также имеет отношение к управлению фирмой "Эко-Буд-Трейд" через свою сестру Юлию и ее мужа Германа Блинова.

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Автор: РБК-Украина