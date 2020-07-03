Депутат закликав Кличка звільнити з КМДА Тація за змову з Комарницьким

Заступника голови Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрія Тація, який разом з колегами нібито знаходиться у змові з екс-головою фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київраді Денисом Комарницьким та будівельною мафією, має бути звільнено.

Про це заявив депутат Київської міської ради Володимир Назаренко, коментуючи напад Тація на нього.

“Через що ж стався конфлікт з Тацієм в Департаменті містобудування? Всі, хто цікавиться столичною політикою, давно знають, що будівельна мафія контролює все і вся у владних кабінетах. Одна з найважливіших позицій - містобудівні умови та обмеження на забудову. Переважно містобудівні умови видаються на користь забудовника, а не громади Києва. Нещодавно вийшов викривальний репортаж видання “Бігус.інфо” про те, як “смотрящі” контролюють тіньовий ринок будівельної мафії”, - повідомив Назаренко.

Політик переконаний, треба припиняти свавілля чиновників-корупціонерів і захищати справедливість.

"Яким чином? Перевіряти документи, які видаються з корупційною складовою на користь будівельній мафії, вимагати скасувати їх і не давати здійснювати новий дерибан. Що я побачив в кабінеті Тація, який і ставить підписи під містобудами? Стоси справ, листів, альбомів і проектів нових монстрів в центрі Києва. Звісно, я почав переглядати ці документи і апелювати до головного архітектора з проханням припинити свавілля чиновників", - зазначив депутат.

Своєю чергою, за його словами, Юрій Тацій був не готовий до неочікуваного візиту і кинувся на представника громади з кулаками.

"Заява в поліцію написана, чекаємо реакції від мера і звільнення чиновника!" - наголосив Володимир Назаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Київради Володимир Бохняк і Володимир Назаренко пішли до Департаменту містобудування та архітектури КМДА, щоб спитати в Головного архітектора міста Олександра Свистунова про корупцію в департаменті, розгул "смотрящих", здирництво з підприємців. Проте, замість відповіді на питання Юрій Тацій, котрий був на місці, напав на депутатів.

За даними журналістів Bihus.info, Денис Комарницький наразі контролює всю будівельну сферу столиці разом з народним депутатом Миколою Тищенком та за сприяння мера Віталія Кличка.

Своєю чергою, за даними активістів ГО "Стоп свавіллю", Комарницький забудовує Київ за допомогою екс-голови столичної ДАБІ Сергія Кучера та власника компанії “Інтергал-Буд” Володимира Зубика. А у КМДА їх покривають чиновники Департаменту містобудування та архітектури - його голова Олександр Свистунов, перший заступник Олександр Яструбенко та заступник Юрій Тацій.