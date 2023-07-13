UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нардеп Плачкова від колишньої фракції ОПЗЖ вирішила скласти мандат

Фото: народний депутат Тетяна Плачкова (facebook.com/tetianaplachkova)
Автор: Наталія Гурковська

Народний депутат Тетяна Плачкова, яка входила до колишньої фракції ОПЗЖ, вирішила скласти мандат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олексія Гончаренка.

"Народна депутатка від ОПЗЖ Тетяна Плачкова складає депутатський мандат", - розповів він.

Ситуація з ОПЗЖ

У червні минулого року Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова наклав заборону на діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя" на території України. При цьому колишні нардепи від цієї фракції у Раді залишилися за своїх повноважень.

Як розповідав депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна в лютому, в "Слузі народу" вважають, що немає підстав для ухвалення рішення про суцільне припинення повноважень всіх депутатів від колишньої фракції ОПЗЖ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опозиційна платформа За життя