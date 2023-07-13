Нардеп Плачкова от бывшей фракции ОПЗЖ решила сложить мандат

Народный депутат Татьяна Плачкова, входившая в бывшую фракцию ОПЗЖ, решила сложить мандат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Народная депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова решила сложить депутатский мандат", - рассказал он.
Ситуация с ОПЗЖ
В июне прошлого года Восьмой апелляционный административный суд города Львова наложил запрет на деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. При этом бывшие нардепы от этой фракции в Раде остались при своих полномочиях.
Как рассказывал депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью РБК-Украина в феврале, в "Слуге народа" считают, что нет оснований для принятия решения о сплошном прекращении полномочий всех депутатов от бывшей фракции ОПЗЖ.
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